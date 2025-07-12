Bilecik'te Bariyere Çarpan Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen kazada, beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde bariyere çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Mehmet B. ile birlikte F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.