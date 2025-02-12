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Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:45
Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te, kent merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayında bir kadın yaralandı. Olayla ilgili olarak, bıçağı ile kadını yaralayıp polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Kürşat Ç. isimli şüpheli, kaldırımda yürüyen 40 yaşındaki Mine Ö.'yü, bir mağazadan çaldığı meyve bıçağıyla sol bacağından yaraladı.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kürşat Ç., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, Bilecik'te son dönemde artan suç oranları ve güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

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