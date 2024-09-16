Bilecik'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te, Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki bir çöplükte çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yangına, ihbarın ardından Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormana sıçramadan kontrol altına alınması için sabaha kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırmalara başlanıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.