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Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Çukurören biberi, hasadın ardından doğal yöntemlerle kurutulmaya başlandı. 640 ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:30
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Bilecik'in Kurutma Sezonu Başladı

Bilecik’in merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde, 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biberin kurutma işlemleri başladı. Hasadın ardından biberler, doğal ortamda kurutmak üzere iplere diziliyor.

Doğal Üretim Yöntemleriyle Yetiştiriliyor

Köyde bulunan 37 çiftçi, Mart ayında seralarda biber çimlemeye başlayarak, Mayıs ayında 320 dekar alana ektikleri Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescilli bu biber türünün yaklaşık 160 yıllık tarihi bir ata tohumu kullanarak üretimini gerçekleştiriyor. Eylül ayında biberler hasat ediliyor.

Kuru Biberin Dağıtım Süreci

Biberler, köydeki evlerin balkonlarında ve dış duvarlarında kurutulduktan sonra öğütülüp, Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, "Topladıktan sonra biberleri evlerimize ve balkonlarımıza asıyoruz. Kuruduktan sonra da hem toz hem de dizi halinde satışa sunuyoruz," diyerek satış süreci hakkında bilgi verdi.

Lezzet ve Kalite Ön Planda

Dündar, biberin tohumunu değiştirmediklerini ve doğal üretim yaptıklarını belirterek, "Ürünümüz kalitesiyle bir numara. Mideye zararı da yok. Biber acı ama yemeklerin lezzetini de artırıyor," ifadelerine yer verdi.

Yüksek Rekolte Beklentisi

Dündar, bu yıl için ortalama 640 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

82 yaşındaki üretici Emine Genç ise, biber üretiminin tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, köyde büyük ölçüde biber üretimi yapıldığını vurguladı. Genç, kültürü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

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