Bilecik'te Damperli Kamyonu Taşıyan Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arızalı damperli kamyonu taşıyan bir tır devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:55
Bilecik'te Damperli Kamyonu Taşıyan Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arızalı bir damperli kamyonu taşıyan tır devrildi ve bu kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 63 ADT 364 plakalı tır, arızalı damperli kamyon yükünü taşırken şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tırda bulunan A.Y. yaralandı ve ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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