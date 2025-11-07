Bilecik'te Eğitim ve Spor İş Birliği Görüşmesi

ASKF Başkanı Nusret Tosun ve yönetimi, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Bilecik’te eğitim ve spor alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:29
ASKF ve İl Millî Eğitim arasında iş birliği imkanları masaya yatırıldı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, il genelinde eğitim ve spor alanlarında yürütülebilecek iş birliği çalışmaları ele alındı. Taraflar, okullarda sportif faaliyetlerin artırılması ve ortak projelerle gençlerin gelişimine katkı sağlanmasının önemini vurguladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Federasyon yetkilileri ise eğitimin ve sporun ortak paydada buluşmasıyla gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sunulabileceğini ifade etti.

