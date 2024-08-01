Bilecik'te Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 26 Bin Lira Ceza

Bilecik'te Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye Sert Ceza

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ehliyetsiz ve kasksız olan bir motosiklet sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışları nedeniyle 26 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim ve Ceza Süreci

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde motosikletin ön kısmını havaya kaldırarak "tek teker" giden sürücünün videosunun sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen sürücü yakalandı.

Sürücü, plakasız araç kullanımı, sürücü belgesinin olmaması, koruma başlığı kullanmamak ve gürültü yapmaktan toplamda 26.090 lira ceza aldı. Ayrıca, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamasından da adli işlem başlatıldı.

Motosiklet Trafikten Men Edildi

Yakalanan sürücünün motosikleti, emniyet müdürlüğü bahçesine çekilerek trafikten men edildi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Amirliği tarafından yapılan denetimlerde bu ayda 583 araç kontrol edildi ve 141 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 441 bin 912 lira ceza kesildi. Ayrıca, 16 motosiklet ve otomobil trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, motosikleti önünü havaya kaldırarak kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz ve kasksız sürücüye 26 bin 90 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten menedilen motosiklet, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekildi.