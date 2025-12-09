DOLAR
Bilecik'te Freni Tutmayan Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı — Sürücü Sağ Kurtuldu

Bilecik'te frenleri tutmayan 34 TK 3034 plakalı hafif ticari araç Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Köyü yolu'nda uçuruma yuvarlandı; sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:29
Bilecik'te Freni Tutmayan Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı — Sürücü Sağ Kurtuldu



Olayın Detayları

Bilecik'te seyir halindeyken frenleri tutmayarak uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü, kaza sonrası burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Köye seyir halinde olan Sabahattin İ. yönetimindeki 34 TK 3034 plakalı hafif ticari araç, frenlerinin tutmaması sonucu uçuruma düştü.

Meydana gelen trafik kazasında araçta büyük hasar oluşurken, sürücü şans eseri yaralanmadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, gerekli müdahalelerin ardından bölgeden ayrıldı.







