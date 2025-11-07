Bilecik’te Genç Gönüllüler Kütüphanesi ve Minikler Akademisi Açıldı

ÜNİDES 2. Dönemi kapsamında hayata geçirilen eğitim projesi

Bilecik’te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu bünyesinde hayata geçirilen proje ile Genç Gönüllüler Kütüphanesi ve Minikler Akademisi hizmete açıldı.

Proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönemi kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Topluluğu tarafından yürütüldü. Açılış etkinliğinde yetkililer öğrencilerle bir araya geldi; "Merkezim her yerde" projesi kapsamında çocuklarla keyifli ve verimli vakit geçirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir açılışta, "Projeler gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlıyor. Kütüphane ve akademinin öğrencilerimizin eğitim hayatına değer katacağına inanıyorum. Proje ile öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin kısa vadede okuyuculuk alışkanlıklarını teşvik etmesi ve uzun vadede öğrencilerin sosyal beceri gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

