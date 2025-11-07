Bilecik'te Gökalp Şener'den Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Polis Eşleri Derneği eşliğinde ev ziyaretleri gerçekleştirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener ve dernek üyeleriyle birlikte, şehit polis memurlarının ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesi ile şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi Mine Turanlı ziyaret edildi. Görüşmeler sırasında ailelere taziyeler iletildi ve hatıralar paylaşıldı.

Gökalp Şener, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

