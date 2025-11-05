Bilecik'te Güzel Market Bağışlarında Yeni Uygulama

Bilecik Belediyesi, Güzel Market'te yalnızca ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetlerin kabul edileceğini duyurdu; kullanılmış giysiler giysi kumbaralarına bırakılacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:26
Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla hizmet veren Güzel Market bağışlarında yeni bir uygulama başlattı.

Artık markette yalnızca ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetler kabul edilecek. Hizmet, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde veriliyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın Açıklaması

"Güzel Market uygulamasının dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde hizmet veren Güzel Market ile kullanılmamış ürünleri ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temiz, güvenli ve sağlıklı ürünler ulaştırabilmek amacıyla, Güzel Market’te ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetler kabul edilecektir. Kullanılmış ya da ikinci el giysilerinizi ise Belediyemize ait giysi kumbaralarına bırakabilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz"

