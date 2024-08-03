Bilecik'te Hükümlü, Polise Ateş Açtı; Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Bilecik'te Silahlı Olay: Hükümlü Etkisiz Hale Getirildi
Bilecik'in Söğüt ilçesi, Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokağı'nda gece saatlerinde bir apartmandan çevreye ve polislere ateş açan Mehmet K. (45) isimli hükümlü, etkisiz hale getirildi.
Olayın Gelişimi
Gece saatlerinde gelen silah sesleri üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın giriş katından rastgele ateş açtığı tespit edilen Mehmet K.'nın, ekiplerin ikna çabalarına rağmen teslim olmaması üzerine durum daha da gerginleşti.
Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi
Yapılan değerlendirmeler sonucu, Eskişehir'den özel harekat ekipleri olay yerine çağrıldı. Kapıların kilitli olması sebebiyle ekipler, camı kırarak içeri girmeye çalıştı.
Çatışma Anı ve Sonuç
Yaklaşık 6 saat süren müzakerelere rağmen teslim olmayan Mehmet K., polise ve çevreye ateş açmayı sürdürdü, bunun üzerine polis karşılık vermek zorunda kaldı. Olay sonucunda hükümlü etkisiz hale getirildi.
Cenaze İşlemleri
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Mehmet K.'nin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir binadan çevreye ve polislere ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi.