Bilecik'te Hükümlü, Polise Ateş Açtı; Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Bilecik'te Silahlı Olay: Hükümlü Etkisiz Hale Getirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesi, Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokağı'nda gece saatlerinde bir apartmandan çevreye ve polislere ateş açan Mehmet K. (45) isimli hükümlü, etkisiz hale getirildi.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde gelen silah sesleri üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın giriş katından rastgele ateş açtığı tespit edilen Mehmet K.'nın, ekiplerin ikna çabalarına rağmen teslim olmaması üzerine durum daha da gerginleşti.

Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Yapılan değerlendirmeler sonucu, Eskişehir'den özel harekat ekipleri olay yerine çağrıldı. Kapıların kilitli olması sebebiyle ekipler, camı kırarak içeri girmeye çalıştı.

Çatışma Anı ve Sonuç

Yaklaşık 6 saat süren müzakerelere rağmen teslim olmayan Mehmet K., polise ve çevreye ateş açmayı sürdürdü, bunun üzerine polis karşılık vermek zorunda kaldı. Olay sonucunda hükümlü etkisiz hale getirildi.

Cenaze İşlemleri

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Mehmet K.'nin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir binadan çevreye ve polislere ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi.