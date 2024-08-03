Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bilecik'te Hükümlü, Polise Ateş Açtı; Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir apartmandan polise ateş açan hükümlü, uzun süren ikna çabalarına rağmen etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:36
Bilecik'te Hükümlü, Polise Ateş Açtı; Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Bilecik'te Silahlı Olay: Hükümlü Etkisiz Hale Getirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesi, Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokağı'nda gece saatlerinde bir apartmandan çevreye ve polislere ateş açan Mehmet K. (45) isimli hükümlü, etkisiz hale getirildi.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde gelen silah sesleri üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın giriş katından rastgele ateş açtığı tespit edilen Mehmet K.'nın, ekiplerin ikna çabalarına rağmen teslim olmaması üzerine durum daha da gerginleşti.

Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Yapılan değerlendirmeler sonucu, Eskişehir'den özel harekat ekipleri olay yerine çağrıldı. Kapıların kilitli olması sebebiyle ekipler, camı kırarak içeri girmeye çalıştı.

Çatışma Anı ve Sonuç

Yaklaşık 6 saat süren müzakerelere rağmen teslim olmayan Mehmet K., polise ve çevreye ateş açmayı sürdürdü, bunun üzerine polis karşılık vermek zorunda kaldı. Olay sonucunda hükümlü etkisiz hale getirildi.

Cenaze İşlemleri

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Mehmet K.'nin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir binadan çevreye ve polislere ateş açan hükümlü etkisiz hale...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir binadan çevreye ve polislere ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız