Bilecik'te Hurda Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Feci Kaza

Bilecik'te meydana gelen bir trafik kazasında, hurda yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü Refik K. hayatını kaybederken, yanındaki Ersin A. yaralandı.

Kaza Detayları

Refik K. yönetimindeki 11 ABY 217 plakalı kamyon, Bilecik-Osmaneli kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen Refik K. kurtarılamadı, ancak Ersin A'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.