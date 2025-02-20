Bilecik'te İki Gün Kayıp Olan Kadın Bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Ç, 2 gün sonra bulundu ve sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:45
Bilecik'te İki Gün Kayıp Olan Kadın Bulundu

Bilecik'te İki Gün Kayıp Olan Kadın Bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2 gündür kayıp olan 49 yaşındaki Fatma Ç. bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma Ç, en son Kozpınar köyünde teyzesinin evinden çıktığı sırada görülmüştü.

Fatma Ç'nin, kaybolduğu süre zarfında köydeki bir evde saklandığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı ve kadın ailesine teslim edildi.

Olayın Gelişimi

Fatma Ç. iki gün önce yaşayadığı Kozpınar köyünden kayboldu. Kızından cep telefonuyla haber alamayan anne Hilmiye Ç (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu bildirim üzerine, kayıp kadının bulunması için AFAD, AKUT ve farklı arama kurtarma ekiplerinden oluşan 83 personel ile bölge halkı, iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmalarına başladı.

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