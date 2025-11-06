Bilecik'te İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'den özel ihtiyaçlılarla anlamlı buluşma

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve polis ekipleri, Bilecik Belediyesi kafesindeki özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:53
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, özel ihtiyaçlı bireylerin çalıştığı Bilecik Belediyesi'ne ait kafeyi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ekipler, özel bireylerle sohbet ederek onlarla birlikte vakit geçirdi ve mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik boyunca özel bireylerin samimi gülümsemeleri ve hayat dolu enerjileri ortamı neşeyle doldurdu.

Gökalp Şener ziyaret sırasında, "Bu kardeşlerimizin hayat enerjisi hepimize örnek olmalı. Onların toplumsal yaşamda daha fazla yer alması hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

