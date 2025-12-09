Bilecik'te Jandarma Uygulamasında Araçtan 'Payp' Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölpazarı-Vezirhan Karayolu Beşevler Mahallesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada E.C. idaresindeki 11 DH 726 plakalı araç 'Dur' ihtarına uymadı. Aracı takip eden jandarma ekipleri, Karaağaç Köyü yol ayrımı bölgesinde aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, şoför koltuğunun ayak paspas kısmının üzerinde peçete ve cam kırıkları görüldü. Peçeteyi açan ekipler, içinde uyuşturucu kullanma aparatı olan payp ele geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK'TE 'DUR' İHTİYARINA ARAÇ İÇİNDEN PAYP ÇIKTI