Bilecik'te Jandarma Uygulamasında Araçtan 'Payp' Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarma trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan araç durduruldu; araçtan uyuşturucu kullanma aparatı 'payp' ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:12
Olayın Detayları

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölpazarı-Vezirhan Karayolu Beşevler Mahallesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada E.C. idaresindeki 11 DH 726 plakalı araç 'Dur' ihtarına uymadı. Aracı takip eden jandarma ekipleri, Karaağaç Köyü yol ayrımı bölgesinde aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, şoför koltuğunun ayak paspas kısmının üzerinde peçete ve cam kırıkları görüldü. Peçeteyi açan ekipler, içinde uyuşturucu kullanma aparatı olan payp ele geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

