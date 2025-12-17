Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 20 Bin 100 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu

Operasyon ve ele geçirilenler

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazaryeri ilçesi Kınık köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada; 20 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet dijital terazi, 10 bin adet boş makaron, 5 kilogram kaçak çay, 54 adet 100 gramlık kapalı tütün (5,4 kilogram), 125 adet sigara ağızlığı, 15 adet el tipi sigara sarma makinesi ve 112 adet tütün sarma kâğıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

