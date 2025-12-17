DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 20 Bin 100 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarmanın Pazaryeri operasyonunda 20 bin 100 doldurulmuş makaron ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:45
Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 20 Bin 100 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu

Operasyon ve ele geçirilenler

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazaryeri ilçesi Kınık köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada; 20 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet dijital terazi, 10 bin adet boş makaron, 5 kilogram kaçak çay, 54 adet 100 gramlık kapalı tütün (5,4 kilogram), 125 adet sigara ağızlığı, 15 adet el tipi sigara sarma makinesi ve 112 adet tütün sarma kâğıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BİLECİK’TE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
5
Burdur'da halı saha kavgası kamerada: 1 kişi hastanelik
6
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
7
Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi