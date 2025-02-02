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Bilecik'te Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen kazada, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:55
Bilecik'te Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Bilecik'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Bilecik'te, otomobilin bir kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobilin, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halindeki 34 GMV 492 plakalı kamyona çarpması ile gerçekleşti.

Kaza Sonrası Durum

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü G.G. ve eşi K.G. ile çocukları Y.E.G, E.Y. ve G.G. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza sonrası yolda meydana gelen trafik aksaklığı, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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