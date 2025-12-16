DOLAR
Bilecik'te Karnında Kesici Alet Yarası Olan Kişi Ölü Bulundu

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir kişi karnındaki kesici alet yarasıyla yol kenarında ölü bulundu; kimliği Suriye uyruklu M.E.H. olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:37
Olayın Detayları ve Soruşturma

Alınan bilgiye göre saat 20.30'da Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü ve durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın Suriye uyruklu M.E.H. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, şahsın karın bölgesinde kesici alet yarası bulunduğunu tespit etti.

Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı; şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli kişi veya kişilerin tespitine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

