Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan akli dengesi yerinde olmayan kadın için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:26
Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Fatma Ç. (49)'nin kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kozpınar köyü yakınlarında kaybolan kadın, yakınları tarafından uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.

Kızına cep telefonundan ulaşamayan Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

Kayıp kadının bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, kadının izini sürmek için geniş bir alanı tarayarak arama faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

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