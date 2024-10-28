Bilecik'te Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu Düzenlendi

Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" yapıldı. Bu özel organizasyon, Bilecik Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Kortej Yürüyüşü

Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan motosiklet ve bisiklet tutkunları, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla kortej oluşturarak kenti dolaştılar. Katılımcılar, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ne ulaşmadan önce saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı'nı okudular. Etkinlikte dev Türk bayrağı da açıldı.

Vali Aygöl'ün Açıklamaları

Şeyh Edebali Yerleşkesi'nde bir konuşma yapan Vali Aygöl, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne düzenlenen terör saldırısına atıfta bulunarak, mücadele ruhlarının asla azalmayacağını vurguladı.

"Yüreklerine acıyı düşürürsek bu memleket kesintiler yaşayacak, vazgeçecek zannediyorlar. Bilmiyorlar ki bir yiğidi şehit ederlerse, o yiğit toprağa atılmış bir tohum gibi binlerce yiğit doğuracak. Bu memleketin evlatları her bir yiğit düştüğünde yeniden ayağa kalkar ve cumhuriyetine sahip çıkar," açıklamalarında bulundu.

Dernek Başkanı'nın Düşünceleri

Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez, Cumhuriyet'in 101'inci yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. "Bu yıl yoğun ilgi gördük. Güzel bir kortej düzenledik ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğimizi bu etkinlikle tekrar gösterdik," dedi.

Gençler Etkinlikte

Etkinliğe bisikletleriyle katılan gençler, 10 ve 12 yaşlarındaki Haşim Can Huksuz ile Kenan Batu Işık, büyük bir keyif aldıklarını ve Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Devam Eden Kutlamalar

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bir sonraki gün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'ndaki program ve kent merkezinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecektir.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.