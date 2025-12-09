Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Bozüyük’te düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Operasyon kapsamında belirlenen adreste yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
