Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:08
Bozüyük’te düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında belirlenen adreste yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

