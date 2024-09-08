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Bilecik'te Meydana Gelen Kazada 5 Kişi Yaralandı

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi, biri bebek olmak üzere yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:21
Bilecik'te Meydana Gelen Kazada 5 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Üzücü Bir Kaza

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, bunlar arasında bir bebek de bulunuyor.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Yunus Ş. (29) yönetimindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil, Yenişehir yönünden Bilecik'e doğru ilerlerken, Pelitözü istikametinden gelen Mustafa E. (78) yönetimindeki 16 BJY 732 plakalı araçla Pelitözü kavşağında çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan yolcular Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

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