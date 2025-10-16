Bilecik'te Midibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilçayır (63) hayatını kaybetti. Kaza Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 21:46
Bilecik'te Midibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik'te midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yeşilçayır (63)'ın kullandığı 54 AJC 178 plakalı motosiklet ile İsmail C. idaresindeki 11 AK 427 plakalı midibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Trafik Kazası: Pikapta Sıkışan Sürücü UMKE ile Kurtarıldı
2
Avusturya Milli Günü Ankara'da Resepsiyonla Kutlandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti
5
Bursa'dan Gazze'ye 50 Milyon Lira: İnegöl Fabrikasından Kızılay'a Bağış
6
Bilecik'te Midibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?