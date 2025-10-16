Bilecik'te Midibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik'te midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yeşilçayır (63)'ın kullandığı 54 AJC 178 plakalı motosiklet ile İsmail C. idaresindeki 11 AK 427 plakalı midibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.