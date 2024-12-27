Bilecik'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı
Bilecik'te, yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Murat M. yönetimindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, Çakırpınar köyü mevkisinde yol kenarındaki bir ağaca çarparak kaza yaptı.
Olayda yaralanan yolcular arasında M.A.K, H.U, H.İ.U, S.B ve H.Ç bulunuyor. Çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralılar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın detayları ve sebebi üzerine inceleme başlatıldı.
Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.