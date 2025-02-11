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Bilecik'te Murat 124 ile Taşınan Cenaze Duygulandırdı

Bilecik'te, 90 yaşında vefat eden Celil Gülen, cenazesinin Murat 124 ile taşınmasını vasiyet etti. Ailesi, bu isteği yerine getirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:13
Bilecik'te Murat 124 ile Taşınan Cenaze Duygulandırdı

Bilecik'te, 90 yaşında hayata gözlerini yuman Celil Gülen, uzun yıllar gözde otomobili Murat 124 ile taşınma vasiyetini gerçekleştirdi. 29 yıl boyunca 1975 model orijinal yeşil renkli Tofaş 'Murat 124' model otomobiline adeta bir çocuk gibi bakan Gülen'in isteği, yakınları tarafından yerine getirildi.

Gülen, 1996 yılında bir akrabasından satın aldığı bu araba ile sabah akşam ilgileniyor, sürekli temizliğini yapıyordu. Hayatını kaybetmesinin ardından, cenazesi vasiyeti üzerine otomobilinin tavanına monte ettiği stand ile taşındı.

Gülen'in damadı Osman Bal, sanatsever kayınbabası hakkında açıklamalarda bulunarak, "Kayınbabamın otomobiline olan sevgisi büyüktü. Vaktinin çoğunu aracına bakım yaparak geçirirdi. İşte bu yüzden onun vasiyeti özveriyle yerine getirildi" dedi. Bal ayrıca, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Celil Gülen’in naaşı, öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze aracıyla Pelitözü Köyü Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

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