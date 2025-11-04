Bilecik’te OEDAŞ İl Müdürlüğü'nün Yeni Hizmet Binası Açıldı

Bilecik’te OEDAŞ İl Müdürlüğü'nün deprem dayanıklı ve enerji verimli yeni hizmet binası hizmete açıldı; törene Vali Faik Oktay Sözer ve il protokolü katıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:29
Bilecik’te OEDAŞ İl Müdürlüğü'nün Yeni Hizmet Binası Açıldı

Bilecik’te OEDAŞ İl Müdürlüğü'nün Yeni Hizmet Binası Açıldı

Açılış törenine Vali Faik Oktay Sözer ve protokol katıldı

Bilecik’te Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası açıldı.

Açılış törenine Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Sözer, yeni hizmet binasının Bilecik’e hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni binanın, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve enerji verimliliği yüksek sistemlerle donatılan OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü’nün yeni binası, modern çalışma alanları ve gelişmiş altyapısıyla bundan böyle kentteki elektrik dağıtım hizmetlerini yeni yerinde sürdürecek" dedi.

BİLECİK'TE OEDAŞ'İN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

BİLECİK'TE OEDAŞ'İN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

BİLECİK'TE OEDAŞ'İN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı