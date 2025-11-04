Bilecik’te OEDAŞ İl Müdürlüğü'nün Yeni Hizmet Binası Açıldı

Açılış törenine Vali Faik Oktay Sözer ve protokol katıldı

Bilecik’te Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası açıldı.

Açılış törenine Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Sözer, yeni hizmet binasının Bilecik’e hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni binanın, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve enerji verimliliği yüksek sistemlerle donatılan OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü’nün yeni binası, modern çalışma alanları ve gelişmiş altyapısıyla bundan böyle kentteki elektrik dağıtım hizmetlerini yeni yerinde sürdürecek" dedi.

BİLECİK'TE OEDAŞ'İN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI