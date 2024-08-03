Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik Orman Yangını Nedenleri ve Kontrol Süreci

Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anız yakılması sonucu çıkan orman yangını, hızla yayılarak ormanlık alana sirayet etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Alevlere Müdahale

Kurtbaşı mevkisinde başlayarak ormanlık alanı etkileyen alevler, 150 uzman personelin, 14 arazözün ve 20 destek aracının katılımıyla söndürüldü. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte, bölgedeki ormanlık alanın daha fazla zarar görmesi önlendi. Yangının Sebepleri ve Gelecek Önlemler

Bu tür yangınların önlenmesi için, özellikle anız yakılması konusunda vatandaşların daha bilinçli olması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.