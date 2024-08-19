Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Yangın Faciadan Döndü

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen orman yangını, yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Başlangıcı

Sarıdayı köyünde inşaat işleriyle uğraşan Mesut Çetinkaya, 1200 rakımlı Kütüklü çam ormanında dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu hemen değerlendiren Çetinkaya, motosikletiyle olay yerine giderek durumu kontrol etti.

Müdahale Süreci

Yangında zaman kaybetmemek için köydeki diğer sakinlerle görüşen Çetinkaya, kazma, kürek ve battaniyeler getirerek yangına müdahale etti. Yangının ciddiyetini fark eden Çetinkaya, hemen yangın departmanına ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Olay yerine intikal eden itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangının başlangıcında yerinde olan Çetinkaya, "Ağaçlara sıçramaya başladığını görünce, köylülere hemen haber verdim. Geç kalınsaydı, yangın rüzgarın etkisiyle Pazaryeri ilçesine kadar ulaşabilirdi," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.