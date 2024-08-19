Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını hızla söndürüldü, büyük bir tehlike atlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:48
Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Yangın Faciadan Döndü

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen orman yangını, yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Başlangıcı

Sarıdayı köyünde inşaat işleriyle uğraşan Mesut Çetinkaya, 1200 rakımlı Kütüklü çam ormanında dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu hemen değerlendiren Çetinkaya, motosikletiyle olay yerine giderek durumu kontrol etti.

Müdahale Süreci

Yangında zaman kaybetmemek için köydeki diğer sakinlerle görüşen Çetinkaya, kazma, kürek ve battaniyeler getirerek yangına müdahale etti. Yangının ciddiyetini fark eden Çetinkaya, hemen yangın departmanına ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Olay yerine intikal eden itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangının başlangıcında yerinde olan Çetinkaya, "Ağaçlara sıçramaya başladığını görünce, köylülere hemen haber verdim. Geç kalınsaydı, yangın rüzgarın etkisiyle Pazaryeri ilçesine kadar ulaşabilirdi," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları