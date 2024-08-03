Bilecik'te Orman Yangını: Mücadele Devam Ediyor

Bilecik'te Yangın Alarmı

Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde, anız yakılması sonucunda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangının başladığı Kurtbaşı mevkisi, tarımsal alanda anız yangını ile alev aldı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Olayın duyulmasının ardından, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, anızın neden olduğu yangını kontrol altına almak için çok sayıda arazözle alevlere karşı müdahale etmeye çalışıyor.

Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ederken, yerel halk da bölgedeki gelişmeleri endişeyle izliyor.