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Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Bilecik'te çıkan orman yangını için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:34
Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Bilecik'te Orman Yangını

Bilecik'te meydana gelen orman yangını, bölgedeki tarımsal alanlardan kaynaklandı. Yangın, merkezde bulunan Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında başladı.

Yangının Sebebi

Alevlerin çıktığı yer, anız yakılması sonucu ortaya çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Mücadele Çalışmaları

Yangının söndürülmesi için hem kara hem de hava operasyonları başlatıldı. Ekipler, alevlere müdahale etmek için 28 yangın söndürme aracı ve 87 personel ile birlikte bir helikopter kullanıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale...

Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale...

Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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