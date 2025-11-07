Bilecik'te Ortaokul Öğrencisi Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te okulda elektrik çarpması: 13 yaşındaki öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda bugün bir öğrenci elektrik çarpması sonucu yaralandı.

İddiaya göre; program hazırlıkları kapsamında uzatma kabloyu prize takarken elektrik çarpan B. B. Ç. (13), olay yerindeki görevliler ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; okul yetkilileri ve güvenlik birimleri, benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirleri değerlendirecek.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE OKULDA ELEKTRİK ÇARPTI