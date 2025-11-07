Bilecik'te Ortaokul Öğrencisi Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda uzatma kablosunu prize takan 13 yaşındaki öğrenci elektrik çarpması sonucu yaralandı; durumu iyi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:26
Bilecik'te Ortaokul Öğrencisi Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te okulda elektrik çarpması: 13 yaşındaki öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda bugün bir öğrenci elektrik çarpması sonucu yaralandı.

İddiaya göre; program hazırlıkları kapsamında uzatma kabloyu prize takarken elektrik çarpan B. B. Ç. (13), olay yerindeki görevliler ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; okul yetkilileri ve güvenlik birimleri, benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirleri değerlendirecek.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE OKULDA ELEKTRİK ÇARPTI

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE OKULDA ELEKTRİK ÇARPTI

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor