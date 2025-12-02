Bilecik'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Bozüyük Çevre Yolunda meydana geldi. Eskişehir istikametine seyir halindeki, plakası alınamayan otomobilin sürücüsü A.A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarptı.

Araç sürücüsü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve her iki yaralı da Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

