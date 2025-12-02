Bilecik'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik-Bozüyük Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarptı; sürücü A.A. ile eşi A.A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:50
Bilecik'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Bozüyük Çevre Yolunda meydana geldi. Eskişehir istikametine seyir halindeki, plakası alınamayan otomobilin sürücüsü A.A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarptı.

Araç sürücüsü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve her iki yaralı da Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BETON BARİYERLERE ÇARPTI; 2 YARALI

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BETON BARİYERLERE ÇARPTI; 2 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?