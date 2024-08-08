Bilecik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer, Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi olarak belirlendi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, S.E. adlı sürücünün kullandığı 11 DK 707 plakalı otomobilin, E.T. yönetimindeki motosiklet ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü E.T. yere düşerek yaralandı. Arka koltukta bulunan M.M.N. de kaza nedeniyle yaralandı.

Acil Yardım ve Hastane Süreci

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.