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Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:47
Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Üzücü Kaza

Bilecik'te meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Gülen (70) hayatını kaybetti.

Trafik Kazasının Detayları

Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, polisevi yönüne seyreden S.A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Gülen'e çarptı. Ardından Y.S.'nin kullandığı 11 AS 423 plakalı cip de otomobile arkadan çarparak kazanın boyutunu büyüttü. Olayın etkisiyle yolun kenarına savrulan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevin Gülen’i Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza Sonrası Yol Kapatıldı

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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