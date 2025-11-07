Bilecik'te Polis Eşleri Derneği: Motivasyon ve Bilgilendirme Programı

Bilecik'te Polis Eşleri Derneği üyeleri, Polisevi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen programda motivasyon, bilgi paylaşımı ve yeni üye kayıtları için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:30
Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte dayanışma ve bilgilendirme ön plandaydı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener, meslektaşlar ve polis ailelerinin katılımıyla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde özel bir program gerçekleştirildi.

Etkinlikte, personelin motivasyonunun artırılması, fikir alışverişi yapılması ve dernek faaliyet alanının genişletilmesi hedeflendi. Ayrıca program kapsamında yeni üye kayıtları da yapıldı.

Gökalp Şener etkinlikle ilgili olarak, "Bu tür etkinlikler hem kurum içi dayanışmayı güçlendiriyor hem de polis ailelerinin sosyal yaşamına katkı sağlıyor" dedi.

