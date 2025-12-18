Bilecik'te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri'ne Yoğun İlgi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri Programı, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik, katılımcılara kariyer planlaması ve gelecek hedefleri konusunda yön gösterdi.

Konuk: Eskişehir Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Sertsöz

Program kapsamında Eskişehir Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Sertsöz öğrencilerle bir araya geldi. Sertsöz, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi; eğitim hayatı, kariyer planlaması ve gelecek hedefleri üzerine tecrübelerini paylaşarak soruları yanıtladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise etkinliğin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine katkısına dikkat çekti. Şimşek, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu tür buluşmalar öğrencilerimizin kariyer yolculuğuna ışık tutuyor. Kariyer Günleri Programı, öğrencilerimiz için yol gösterici ve verimli bir etkinlik oldu”.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin koordinasyonuyla gerçekleşen program, katılımcı öğrenciler açısından bilgilendirici ve motive edici bir deneyim sundu. Etkinlik, geleceğe hazırlık süreçlerinde öğrencilerin bakış açılarını genişletmeyi hedefliyor.

