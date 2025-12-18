DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Bilecik'te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri'ne Yoğun İlgi

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; Murat Sertsöz deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:23
Bilecik'te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri'ne Yoğun İlgi

Bilecik'te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri'ne Yoğun İlgi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri Programı, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik, katılımcılara kariyer planlaması ve gelecek hedefleri konusunda yön gösterdi.

Konuk: Eskişehir Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Sertsöz

Program kapsamında Eskişehir Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Sertsöz öğrencilerle bir araya geldi. Sertsöz, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi; eğitim hayatı, kariyer planlaması ve gelecek hedefleri üzerine tecrübelerini paylaşarak soruları yanıtladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise etkinliğin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine katkısına dikkat çekti. Şimşek, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu tür buluşmalar öğrencilerimizin kariyer yolculuğuna ışık tutuyor. Kariyer Günleri Programı, öğrencilerimiz için yol gösterici ve verimli bir etkinlik oldu”.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin koordinasyonuyla gerçekleşen program, katılımcı öğrenciler açısından bilgilendirici ve motive edici bir deneyim sundu. Etkinlik, geleceğe hazırlık süreçlerinde öğrencilerin bakış açılarını genişletmeyi hedefliyor.

BİLECİK’TE FEN LİSESİNDE KARİYER GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

BİLECİK’TE FEN LİSESİNDE KARİYER GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

BİLECİK’TE FEN LİSESİNDE KARİYER GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı
3
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
4
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı
5
Şanlıurfa'da 14 Kişilik Ailenin Evi 'Kendiliğinden' Yanıyor — 2 Aylık Bebek Yaralandı
6
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı
7
Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu 8 Yıldır Bitmiyor: Bölge Halkı Tepkili

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış