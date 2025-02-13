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Bilecik'te Şehir Merkezine İnen Tilki Görüntülendi

Bilecik'te yiyecek aramak için kente inen tilki, cep telefonuyla kaydedildi. İlginç anlar kayda geçti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:18
Bilecik'te Şehir Merkezine İnen Tilki Görüntülendi

Bilecik'te Şehir Merkezine İnen Tilki Görüntülendi

Bilecik'te, yiyecek aramak amacıyla kent merkezine inen bir tilki, Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak'ta cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, tilki sokaklarda dolaşırken görüntülendi.

O sırada sokakta bulunan bir kişi, tilkinin yiyecek arayışını ve o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Videoda, sokakta özgürce dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması dikkat çekti.

İlginç anlar arasında, bir kedinin tilkiyi görüp kaçması da kaydedildi. Bu durum, bölgedeki doğanın ve vahşi yaşamın kentsel alanlarla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.

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