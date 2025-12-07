Bilecik’te Şehit İlhan Ongan Anısına 3 Bin Kişiye Ücretsiz Yemek

Bilecik Belediyesi, Atatürk Parkı’nda anma ve ikram programı düzenledi

Gürcistan’da 11 Kasım tarihinde düşen askeri kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan anısına Bilecik’te anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte 3 bin kişilik ücretsiz yemek dağıtıldı. Programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ile il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. Etkinlik sırasında belediyeye bağlı Kent Lokantası yetkilileri vatandaşlarla sohbet etti.

Kent Lokantamız tam bir yıldır vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ediyor

Bugün çok anlamlı bir program kapsamında hemşerilerimizle buluştuk. Kent Lokantamızın açılışının üzerinden tam bir yıl geçti ve bu süre zarfında vatandaşlarımıza çok güzel lezzetleri ikram ettik. Kent Lokantası’nı açtığımızda önce bir sayı belirledik. Bu sayı her gün artarak devam etti. Amacımız hem Bilecikli şehidimize vefa borcumuzu yerine getirmek hem de Kent Lokantamızın açılışının birinci yılını hatırlamak oldu

Vatandaşlar yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

