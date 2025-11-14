Bilecik'te Şehit İlhan Ongan İçin Kent Gül Suyu Kokuyor

Bilecik Belediyesi, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için cadde ve sokakları gül suyu ile donattı; cenaze Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:34
Bilecik'te Şehit İlhan Ongan İçin Kent Gül Suyu Kokuyor

Bilecik'te Şehit İlhan Ongan İçin Kent Gül Suyu Kokuyor

Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağı sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için Bilecik'te dün başlayan hazırlıklar kent merkezini etkiledi. Belediye ekipleri cadde ve sokakları gül suyu ile donatırken, valilik ve belediye ortak çalışmayla cenaze töreni alanını hazır hale getirdi.

Törene hazırlık ve gelişmeler

Şehidin naaşı, ilk olarak hava yolu ile Eskişehir'e getirildi; daha sonra kara yolu ile Bilecik'e ulaştırılan naaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin ailesi Ali Ongan ve Hatice Ongan'ın yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta evlere Türk bayrakları asıldı. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde tören için yoğun bir hazırlık sürdü.

Belediyenin uygulamaları: Gül suyu ve bayraklar

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere şehidin babaevinin bulunduğu sokak, Teyfikbey Caddesi ve Bilecik Şehitliği gibi alanlarda gül suyu püskürterek kentin dört bir yanını taze bir kokuya bürüdü. Bölgeye dev Türk bayrakları asıldı ve tören alanı son hazırlıklarıyla hazırlandı.

Şehidin cenazesi bugün Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik Şehitliği'ne defnedilecek.

BİLECİK'TE ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN'IN CENAZE TÖRENİ İÇİN DÜNDEN BU...

BİLECİK'TE ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN'IN CENAZE TÖRENİ İÇİN DÜNDEN BU YANA HUMMALI BİR ÇALIŞMA YAPILIRKEN, BELEDİYE TARAFINDAN KENT MERKEZİ GÜL SUYUYLA BEZENDİ.

BİLECİK'TE ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN'IN CENAZE TÖRENİ İÇİN DÜNDEN BU...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı