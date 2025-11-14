Bilecik'te Şehit İlhan Ongan İçin Kent Gül Suyu Kokuyor

Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağı sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için Bilecik'te dün başlayan hazırlıklar kent merkezini etkiledi. Belediye ekipleri cadde ve sokakları gül suyu ile donatırken, valilik ve belediye ortak çalışmayla cenaze töreni alanını hazır hale getirdi.

Törene hazırlık ve gelişmeler

Şehidin naaşı, ilk olarak hava yolu ile Eskişehir'e getirildi; daha sonra kara yolu ile Bilecik'e ulaştırılan naaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin ailesi Ali Ongan ve Hatice Ongan'ın yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta evlere Türk bayrakları asıldı. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde tören için yoğun bir hazırlık sürdü.

Belediyenin uygulamaları: Gül suyu ve bayraklar

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere şehidin babaevinin bulunduğu sokak, Teyfikbey Caddesi ve Bilecik Şehitliği gibi alanlarda gül suyu püskürterek kentin dört bir yanını taze bir kokuya bürüdü. Bölgeye dev Türk bayrakları asıldı ve tören alanı son hazırlıklarıyla hazırlandı.

Şehidin cenazesi bugün Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik Şehitliği'ne defnedilecek.

