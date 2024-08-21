Bilecik'te Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

Türkiye'nin yalnızca Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otu hasadı, bu yıl ilçe genelinde etkin bir biçimde başladı. Çok yıllık bir endüstriyel bitki olan şerbetçi otu, yaklaşık 1400 dekarlık bir alanda 'aroma', 'brewers gold', 'Erciyes', 'Ege' ve 'Pazaryeri' cinsleri için üretim yapılmakta.

Kooperatif ve İşleme Süreci

Bölgedeki çiftçiler, nisan ayında iplikleme işlemini gerçekleştirdikten sonra, ağustos ayındaki hasat dönemine giriş yaptı. Hasatlanan ürün, Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ve özel bir firmanın tesislerinde işlendikten sonra, özellikle içecek sanayisi için ham madde olarak kullanılmaktadır. Ürünün 'aroma' cinsinin kilogram fiyatı 69 lira, diğer cinslerinin fiyatı ise 67 lira olarak belirlenmiştir.

Başkan Tekin'den Şerbetçi Otu Açıklamaları

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçi otunun yalnızca bu bölgede yetiştiğini vurgulayarak, "Bu ürünün ilaç sanayisinde de kullanıldığını bilmeliyiz. Yatıştırıcı özelliğiyle çocukların daha rahat uyumasını sağlıyor. Ayrıca yöre halkı, çocuklarına şerbetçi otu yastıkları üretmektedir. Biz de belediye olarak, 'şerbetçi otu kolonyası' geliştiriyoruz" dedi.

Üreticilerin Görüşleri

Üreticilerden Orhan İlhan, 40 yıldır bu bitkiyi yetiştirdiğini ifade etti ve, "Hasada başladık, fabrikanın sırası bana geldi. İnşallah iyi bir gelir elde edeceğiz" sözlerini kullandı. OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar, ürünü yaş halde teslim alarak kuruttuklarını ve soğuk hava depolarında beklettiklerini, ardından da satışa sunacaklarını belirtti.

Küçük İstatistikler ve Gelecek Beklentileri

Kozpınar, şerbetçi otunun geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu ve Pazaryerlilerin %80'inin sigorta kayıtlarının bu sektör üzerinden yapıldığını ifade etti. Ayrıca, geçmişte başka illerde de ekimi yapılan şerbetçi otunun, Pazaryeri'nde en iyi verimi sağladığını belirtti.

Son olarak, kar yağışlarının şerbetçi otu rekoltesini olumlu yönde etkilediğini belirtirken, "Son yıllarda kar yağmaması verimi düşürdü. Bu bitki, kanser tedavisinde de kullanılmakta" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.