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Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:02
Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, Kurtköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 07 ECY 80 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev aldı. Yangın anında, sürücünün durumu fark edip yardım istemesi üzerine bölgeye hemen polis ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bir süre trafik akışı tek şeritten sağlanırken, tırın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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