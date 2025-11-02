Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü; ziyaretçiler kamp ve doğa yürüyüşleriyle bölgenin güzelliklerini keşfediyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:54
Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti

Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar sonbaharın tüm tonlarına büründü. Yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak ağaçları, göletlerin kıvrımlı yollarıyla görsel bir uyum oluşturuyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüş yapıp kamp kurarak doğal güzellikleri yakından inceliyor. Bölgedeki sonbahar manzaraları dronla havadan görüntülendi, oluşan renk cümbüşü fotoğraf ve videolara yansıdı.

Ziyaretçilerin İzlenimleri

Bozcaarmut Göleti'ne Bursa'dan eşi ve arkadaşıyla hafta sonu için kamp yapmaya gelen 28 yaşındaki Asena Domaniç, AA muhabirine etraftaki doğal güzelliğe hayran kaldığını ve bölgeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

Domaniç'in eşi 27 yaşındaki Oğuzhan Domaniç ise çevrede adeta bir renk cümbüşü yaşandığını belirterek bölgeyi herkese tavsiye etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki...

İLGİLİ HABERLER

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti
2
Üner Karabıyık: LGBT propagandasına karşı 'Aile dostu ekosistem' kurulmalı
3
Amsterdam Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçi Ağırladı
4
YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı
5
Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskler: Hamza Aytaç Doğanay
6
Depremzede Canan Göçmen Hatay'da 30 Sahipsiz Kediye Kucak Açtı
7
Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde