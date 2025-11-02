Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar sonbaharın tüm tonlarına büründü. Yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak ağaçları, göletlerin kıvrımlı yollarıyla görsel bir uyum oluşturuyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüş yapıp kamp kurarak doğal güzellikleri yakından inceliyor. Bölgedeki sonbahar manzaraları dronla havadan görüntülendi, oluşan renk cümbüşü fotoğraf ve videolara yansıdı.

Ziyaretçilerin İzlenimleri

Bozcaarmut Göleti'ne Bursa'dan eşi ve arkadaşıyla hafta sonu için kamp yapmaya gelen 28 yaşındaki Asena Domaniç, AA muhabirine etraftaki doğal güzelliğe hayran kaldığını ve bölgeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

Domaniç'in eşi 27 yaşındaki Oğuzhan Domaniç ise çevrede adeta bir renk cümbüşü yaşandığını belirterek bölgeyi herkese tavsiye etti.

