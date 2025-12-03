Bilecik'te Sosyal Hizmetler Masaya Yatırıldı

İlkay Türkoğlu, Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi personeliyle toplantıda hizmet süreçlerini ve saha ihtiyaçlarını değerlendirerek koordinasyon ve hizmet kalitesini güçlendirme yollarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:23
Bilecik'te sosyal hizmet çalışmaları masaya yatırıldı

İl Müdürü İlkay Türkoğlu personelle bir araya geldi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik’e bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Buluşmada kurumun yürüttüğü hizmet süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlara yönelik çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi konularında personelle görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Türkoğlu toplantıda, "Sosyal hizmet çalışmaları vatandaşlarımız odaklı bir yaklaşımla sürdürülüyor. Personelimizin özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Vatandaşımıza en hızlı ve en nitelikli şekilde ulaşmak için ekip olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

