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Bilecik'te 'Take Off Bilecik' Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

'Take Off Bilecik' yamaç paraşütü etkinliğinde 110 sporcu uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:16
Bilecik'te 'Take Off Bilecik' Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Heyecan Dolu Yamaç Paraşütü Etkinliği

Bilecik Valiliği'nin koordinesinde gerçekleşen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliği, büyük bir katılımla düzenlendi. Etkinlikte toplamda 110 sporcu, Bilecik’in muhteşem manzarasında uçuş yaptı.

Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu'nun Gösteri Uçuğu

Etkinliğe katılan Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, gösteri uçuşu yaparak sporculara destek verdi. İlk gününde Vezirhan Belde Parkı'nda bir araya gelen Şenoğlu, ardından Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı’na geçti.

Yamaç Paraşütüne Olan Tutkusu

Dilara Şenoğlu, “Yaklaşık 4 yıldır yamaç paraşütü ile ilgileniyorum. Meryem Dağı, benim için yeni bir tecrübe oldu.” diyerek bölgenin güzelliklerine dikkat çekti. Pilot refakatinde ilk tandem uçuş deneyiminden sonra bu sporu yapmaya karar verdiğini belirtti.

Orta seviye yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, “Bu spor benim için tutkuya dönüştü. Çevremdeki insanlar, yamaç paraşütü ile ilgilendiğimi duyduklarında şaşırıyor.” dedi. Ayrıca, ekstrem sporlara olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Etkinliğin Sonuçları

Yamaç paraşütünün psikolojik rahatlatıcı etkisini de vurgulayan Şenoğlu, “Gökyüzünde kendimi unutuyorum. Burası benim için her şeyin bittiği nokta.” dedi. Etkinlik, bugünkü programın ardından sona erecek.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off...

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

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