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Bilecik'te Take Off Yamaç Paraşütü Etkinliği Rüzgarı

Bilecik'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği, Valilik'in katkılarıyla gerçekleştirildi. Vali Aygöl, bölgenin spor turizmine katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:33
Bilecik'te Take Off Yamaç Paraşütü Etkinliği Rüzgarı

Take Off Bilecik Yamaç Paraşütü Etkinliği Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen 'Take Off Bilecik' yamaç paraşütü etkinliği, tandem uçuşlarla sürdürülüyor. Etkinliğin ikinci günü, lezzetli bir kahvaltıyla başladı ve ardından düzenlenen teknik toplantıyla 111 sporcu, Meryem Dağı'ndan havalandı.

Vali Aygöl: 'Bilecik Ekstrem Sporlar Merkezi Olabilir'

Etkinliği ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in Marmara Bölgesi'nde önemli bir spor merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. '165 kilometre Kütahya Çavdarhisar'a uçan bir arkadaşımız oldu' diyen Aygöl, Meryem Dağı'nın yamaç paraşütü için en uygun yerlerden biri olduğunu vurguladı. Ekim Ayında Şampiyona Planlanıyor

Aygöl, ayrıca Türkiye'nin en uzun motokros parkurlarından birini oluşturduklarını aktararak, gelecek hafta 1299 motorcunun Ertuğrul Gazi Türbesi'nden sürüş yapacağını ifade etti. 'Buradaki parkuru ve termik alanı gördükten sonra önümüzdeki sene uluslararası bir turnuva yapma planımız var' dedi.

Gelecek Etkinlikler ve Kapanış Programı

Organizasyon, akşam saatlerinde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek. Bilecik'in plakasının 11 olduğunu hatırlatan Aygöl, Cumhuriyet'in 100. yılı için anlamlı bir etkinlikte bulunduklarını vurguladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Valilik koordinasyonunda organize edilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine, tandem uçuşlarla devam edildi.

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