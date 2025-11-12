Bilecik’te takla atan otomobil yan yattı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Merkez ilçesi Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Tekin D.Ş. idaresindeki 34 PB 9055 plakalı otomobil, Bilecik istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan Abuzer K., Mehmet Hakan Y. ve Baran İ. isimli üç şahıs hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

