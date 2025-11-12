Bilecik’te takla atan otomobil yan yattı: 3 kişi yaralandı

Bilecik’te Gülümbe rampalarında takla atan otomobilde 3 kişi hafif şekilde yaralandı; yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:46
Bilecik’te takla atan otomobil yan yattı: 3 kişi yaralandı

Bilecik’te takla atan otomobil yan yattı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Merkez ilçesi Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Tekin D.Ş. idaresindeki 34 PB 9055 plakalı otomobil, Bilecik istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan Abuzer K., Mehmet Hakan Y. ve Baran İ. isimli üç şahıs hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK YAN YATTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK YAN YATTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı