Bilecik'te Tehlikeli Atık Skandalında 5 Yıl Hapis Cezası

Bilecik'te Tehlikeli Atık Piyasası Yargıda

Bilecik'teki Zeytindalı Hatıra Ormanı, 2021 yılında 20 kamyon tehlikeli atığın gelişi güzel döküldüğü bir lokasyon olarak gündeme geldi. Valilik, çevre illerden gelen tehlikeli atıkların ormanlık alanlar ve yol kenarlarına bırakılmasına dikkat çekerek, bu tür durumlarla ilgili gereken yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Çevre Kanunu Uygulaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirleten bu eylemle ilgili hazırladığı raporu savcılığa iletti. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ardından, yetkili kişinin tehlikeli atıkları doğaya uygunsuz bir biçimde döktüğü kanıtlandı.5 Yıl Hapis ve 12 Milyon TL Ceza

Mahkeme, çevreyi kirleten bu eylemden ötürü şirkete 5 yıl hapis cezası ile ceza verdi. Ayrıca, dökülen tehlikeli atıklar sebebiyle ilgili tesise 12 milyon 71 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bu karar, çevre koruma konusundaki hassasiyetin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.