Bilecik'te Tekstil Öğrencileri Prag'da İnovasyon Eğitimi Aldı

Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci ve 3 öğretmen, Türkiye Ulusal Ajansı destekli proje kapsamında Prag’da Assyst CAD eğitimi alarak mesleki ve kişisel becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:28
Türkiye Ulusal Ajansı destekli projeyle 12 öğrenci Prag’da mesleki beceri kazandı

Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 12 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmen, Prag’da gerçekleştirilen inovasyon eğitimine katılarak yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini tamamladı.

Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı ve yurt dışı faaliyetleri başarıyla yürütüldü. Katılımcılar, Prag’daki tekstil alanında öncü atölyelerde uygulamalı eğitim aldı.

Öğrenciler, Assyst CAD yazılımı kullanarak kalıp hazırlama, desenleme, 3D modelleme ve serileme gibi ileri seviye mesleki uygulamalarda aktif rol üstlendi. Üretim sürecinin tüm aşamalarında yer alarak önemli pratik deneyim kazandılar ve modern tekstil teknolojileriyle doğrudan çalışma fırsatı buldular.

Gerçekleştirilen hareketlilik, öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güçlendirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerine, kültürel farkındalıklarına ve İngilizce iletişim becerilerine de katkı sağladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili olarak, "Gençlerimizin küresel ölçekte geçerliliği olan mesleki beceriler kazanması bizim için çok değerli. Bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

