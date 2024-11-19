Bilecik'te Trafik Kazasında Öğretmen Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti: Taksi Şoförü Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazası, öğretmen anne ve kızının hayatına mal oldu. 17 Kasım tarihinde Bozüyük-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazada, K.K. (61) isimli taksi şoförü, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Kaza, Raşit Efe (33) idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobil ile K.K.'nın kullandığı 11 T 5086 plakalı taksinin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayda, otomobil sürücüsü Raşit Efe, Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Yeliz (30) ve 3 yaşındaki kızı Ela hayatını kaybetti. Aynı zamanda taksi şoförü K.K. ve onunla birlikte bulunan S.T. de yaralandı.

Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki Yeliz Efe ve küçük kızı Ela, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi şoförü K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.